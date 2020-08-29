29.08.2020 (18:00)

Медицинские специалисты армий шести стран мира спасают раненых на поле боя в рамках АрМИ-2020 в Узбекистане

В Узбекистане стартовали заключительные состязания первого этапа конкурса «Военно-медицинская эстафета», который проходит в рамках VI Армейских международных игр на горном полигоне Фориш в Джизакской области республики.

Средний и младший медицинский персонал армий России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама и Палестины соревнуется в умении оказывать помощь раненым и проводить экстренную эвакуацию в боевых условиях.

Медики демонстрируют навыки по специальной подготовке во время прохождения 80-метровой дистанции, на которой конкурсантам необходимо провести временную остановку наружного кровотечения раненого, наложить первичную повязку и на себе эвакуировать бойца из условно зараженной зоны. На специальных манекенах, оценивающих качество выполнения медицинских манипуляций, конкурсанты проводят сердечно-легочную реанимацию, а также демонстрируют умение внутривенно вводить растворы в условиях жестких временных рамок.

Стартовавшее сегодня заключительное состязания первого этапа конкурса позволит определить лучших средних и младших медицинских специалистов из числа мужских и женских команд.

СПРАВОЧНО:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице