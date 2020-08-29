29.08.2020 (17:37)

Более 5 тысяч человек посетили МВТФ «Армия-2020» в ЮВО

В военных городках «Большая крепость», «Полигон» и на военном аэродроме «Эребуни» российской военной базы, дислоцированной в Армении, завершился Международный военно-технический форум (МВТФ) Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020».

За три дня статического и динамического показа возможностей вооружения и военной техники Форум посетили более 5 тыс. человек.

В заключительный день МВТФ «Армия-2020» была отмечена самая высокая посещаемость, более 3 тыс. военнослужащих, членов их семей и местных жителей Ереванского и Гюмрийского гарнизонов.

Военнослужащие ЮВО представили зрелищный динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники самых современных образцов. Зрители увидели самолёты истребительной и вертолетов армейской авиации в тактических эпизодах общевойскового боя и во время демонстрационного пролета авиации ЮВО в небе над Арменией.

Все дни работы Форума для посетителей выступали артисты ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России, а также творческие коллективы гарнизонного дома офицеров и воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Лучшим военнослужащим-участникам Форума командир военной базы ЮВО полковник Николай Мартынюк вручил памятные призы и грамоты.

Проведение МВТФ ЮВО было организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проходил одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа с.г. На площадках статического показа и в динамике общевойскового боя было представлено около 50 образцов вооружения, военной и специальной техники.



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