29.08.2020 (18:07)
Актуальные вопросы развития информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации обсуждены на форуме "АРМИЯ-2020"
Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы развития информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации» прошел в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».
Участники в ходе заседания обсудили актуальные вопросы внедрения современных информационных технологий в деятельность Вооруженных Сил, определили подходы к использованию отечественных программных платформ при их создании и развитии.
В мероприятии приняли участие 98 специалистов в области информационных технологий из 27 организаций.
В качестве модератора мероприятия выступил руководитель Департамента информационных систем Минобороны России генерал-лейтенант Олег Масленников.