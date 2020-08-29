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29.08.2020 (18:07)

Актуальные вопросы развития информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации обсуждены на форуме "АРМИЯ-2020"

Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы развития информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации» прошел в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Участники в ходе заседания обсудили актуальные вопросы внедрения современных информационных технологий в деятельность Вооруженных Сил, определили подходы к использованию отечественных программных платформ при их создании и развитии.

В мероприятии приняли участие 98 специалистов в области информационных технологий из 27 организаций.

В качестве модератора мероприятия выступил руководитель Департамента информационных систем Минобороны России генерал-лейтенант Олег Масленников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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