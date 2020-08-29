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29.08.2020 (17:32)

Артисты ансамбля песни и пляски ВКС РФ выступили с концертом перед участниками конкурса «Воин мира» АрМИ-2020» в Армении

Творческий коллектив ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России выступил с концертной программой в г. Дилижан (Тавушская область) в Республике Армения.

В киноконцертном комплексе лицея минобороны Армении им. М. Мелконяна артисты исполнили для военнослужащих и гостей форума популярные современные и военные песни, танцевальные композиции различных народностей, в том числе «Песня о дружбе», «Армения Моя», «Служить России», «Экипаж одна семья», «Армия и Флот».

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин Мира» принимают участие команды из республик Армения, Беларусь, Греция и Россия.

Конкурс АрМИ проводится с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Программа конкурса рассчитана на 10 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).

2 сентября пройдет церемония награждения и поощрения победителей по итогам всех этапов конкурса «Воин Мира», а также гала-концерт с участием звезд армянской эстрады и ансамблей песни и пляски Минобороны Армении и ВКС России.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
АрМИ , Воин мира
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