29.08.2020 (17:48)

Актуальные вопросы разработки диссертации и пути повышения эффективности подготовки научных кадров обсудили на форуме "АРМИЯ-2020"

Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы разработки диссертации. Методология исследования. Пути повышения эффективности подготовки научных кадров (военных ученых)» в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

В работе круглого стола приняли участие специалисты Главного командования Военно-Морского Флота, ведущие ученые научно-исследовательских институтов, специалисты исследовательских университетов и ВУЗов Минобрнауки РФ, а также представители конструкторских бюро и научно-производственных предприятий.

В заключении мероприятия участники отметили необходимость интеграции образовательных и научно-исследовательских организаций для повышения эффективности подготовки научных кадров (военных ученых).

Организатором круглого стола выступил ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

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