29.08.2020 (17:42)

Командующий ЦВО наградил победителей «Гонки героев» в Екатеринбурге

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин наградил победителей и призеров «Гонки героев», прошедшей в рамках военно-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге.

Обращаясь к участникам, командующий подчеркнул, что «Гонка героев» на Урале имеет особый статус, что со времен своего освоения Урал всегда славился прекрасными людьми, закаленными в суровом климате, твердые духом и верностью России. «Несмотря на сложную ситуацию и несвойственную августу жару вы победили», - сказал генерал-полковник Александр Лапин. В заключение командующий ЦВО поздравил участников и зрителей «Гонки героев», назвав ее очередным испытанием крепости духа, дружбы и воли к победе.

В забегах «Гонки героев» также принимали участие две команды, укомплектованные военнослужащими соединений и частей ЦВО.

В Екатеринбурге мероприятия форума проходили на территории полигона Свердловский с 27 по 29 августа. Гости форума смогли увидеть более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО. В рамках Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов совместно с музеем УГМК и Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот» ЦВО впервые был развернут кластер исторической техники в количестве 15 единиц, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 были представлены легкий американский танк М3 «Стюарт», являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании.

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