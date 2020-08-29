29.08.2020 (17:39)

Перспективы использования аддитивных технологий при создании и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники обсудили в рамках научно-деловой программы форума «АРМИЯ-2020»

Перспективы использования аддитивных технологий при создании и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники обсудили в ходе круглого стола в рамках научно-деловой программы форума «АРМИЯ-2020».

Самое активное участие в обсуждении традиционно приняли представители Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, они предложили обсудить возможности 3D-печати в предоперационном планировании, применение аддитивных технологий для осуществления механического реверсивного инжиниринга и опыт применения 3D-печати для совершенствования образовательного процесса в медицине.

С обзором особенностей использования 3D-печати в медицине для создания шин и лонгет при лечении переломов костей выступил ведущий научный сотрудник НИЦ ВМА имени С.М. Кирова, доктор медицинских наук, профессор Степан Пелешок.

Своими достижениями в данной сфере поделились с участниками заседания представители ООО «Русатом - Аддитивные технологии» и НИИ конструкционных материалов и технологических процессов МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Организаторами мероприятия выступили: Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России и Военный инновационный технополис "ЭРА".

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