29.08.2020 (17:35)

Более 100 военных медиков было задействовано в мероприятиях форума «Армия-2020» в Екатеринбурге

Более 100 военнослужащих медицинских подразделений Центрального военного округа было задействовано в ходе мероприятий военно-технического форума «Армия-2020» на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге.

В задачу медицинского персонала входило круглосуточное дежурство на объектах форума для оказания необходимой медицинской помощи участникам и организаторам форума, а также в составе групп статического и динамического показа.

В Екатеринбурге мероприятия форума проходили на территории полигона Свердловский с 27 по 29 августа. Гости форума смогли увидеть более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО. В рамках Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов совместно с музеем УГМК и Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот» ЦВО впервые был развернут кластер исторической техники в количестве 15 единиц, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 были представлены легкий американский танк М3 «Стюарт», являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании.



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