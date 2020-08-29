29.08.2020 (17:37)

Парашютисты ЦВО впервые продемострировали посетителям форума «Армия-2020» двойную «этажерку»

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) впервые за историю проведения военно-технических форумов в Екатеринбурге показали комплекс купольной акробатики двойная «этажерка» на парашютных системах «Мальва» на церемонии закрытия форума.

На полигоне «Свердловский» парашютисты из состава подразделения высотной подготовки отдельной бригады специального назначения ЦВО впервые выполнили сложнейший элемент купольной акробатики - двойную «этажерку», визуально встав на купол нижнего парашютиста при снижении в точке приземления. Для выполнения акробатических элементов были использованы парашютные системы «Мальва».

«Этажерка» — фигура купольной акробатики, при которой верхний парашютист держится ногами за две передние центральные стропы купола нижнего парашютиста при этом оба купола летят в одном направлении.

В Екатеринбурге мероприятия форума проходили на территории полигона Свердловский с 27 по 29 августа. Гости форума смогли увидеть более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО. В рамках Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов совместно с музеем УГМК и Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот» ЦВО впервые был развернут кластер исторической техники в количестве 15 единиц, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. В составе экспозиции наряду с легендарным советским танком Т-34 были представлены легкий американский танк М3 «Стюарт», являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании.

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