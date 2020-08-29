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29.08.2020 (17:13)

В рамках международного конкурса «Полярная звезда» Российская команда стала лучшей в точности и слаженности группового десантирования

Команда российского спецназа показала лучший результат в итоговом упражнении на точность приземления в ходе первого этапа конкурса «Полярная звезда» в рамках Армейских международных игр, проводимых в Республике Беларусь.

Сегодня десантники из России и Беларуси в составе своих команд соревновались в прыжках на точность приземления с высоты 1200 метров. Российская команда впервые совершила прыжок на ранее незнакомую площадку приземления под экзотическим названием «Сахара» с использованием парашютной системы специального назначения отечественного производства «Арбалет-2» .

В ходе выполнения данного упражнения, российская команда продемонстрировала хорошую слаженность команды, высокий уровень профессиональной подготовки.

Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на территории Республики Беларусь в период с 23 августа по 5 сентября с.г. Российскую Федерацию на конкурсе представляют десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Полярная звезда
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