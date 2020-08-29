29.08.2020 (16:26)

Команда из Республики Узбекистан установила новый мировой рекорд на огненно?штурмовой полосе и заняла третье место

Самым зрелищным моментом международных соревнований «Безопасная среда» стало преодоление военнослужащими из девяти стран мира огненно?штурмовой полосы в противогазах. Экипаж химической разведки из Республики Узбекистан в ходе этапа «Эстафета» установили новый мировой рекорд: 4 минуты 50 секунд. Прошлый рекорд был установлен в ходе этапа «Индивидуальная гонка» командами Российской Федерации и Республики Узбекистан: 5 минут 14 секунд.

Первое место на международном конкурсе экипажей химической разведки «Безопасная среда 2020» заняла команда Российской Федерации.

Второе место по итогам трех этапов конкурса поделили между собой команды Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. В общем зачете третье место досталось командам из Республики Армении и Республики Узбекистан, набравшим одинаковое количество баллов.

Огненно?штурмовая полоса состоит из тринадцати препятствий, общей протяженностью 550 метров. Она включает в себя траншеи, канатную дорогу, горящие извилистые и огненные проходы, заборы и даже разрушенные здания. В ходе преодоления огненно?штурмовой полосы участниками соревнований организаторами конкурса предусмотрено широкое использование специальных горючих смесей и пиротехнических средств различного класса.

Данный этап требует от экипажей не только выносливости, ловкости, сноровки, силы воли, но и умения ориентироваться в условиях ограниченной видимости.

На полигоне «Песочное» (Ярославская область) выступили команды, представляющие Вооруженные силы девяти государств, включающие команды из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Королевство Камбоджа, Республику Мозамбик.

Трассы полигона «Песочное», где традиционно проходит конкурс «Безопасная среда» максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

В ходе индивидуальной гонки водители разведывательных химических машин РХМ-4, продемонстрировали навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяжённостью 5 500 метров.

На этапе огневой подготовки участники показали своё умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе же самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

В конкурсе участвуют команды из 9 стран – из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

Международный конкурс «Безопасная среда–2020» пройдет на полигоне «Песочное» в период с 23 по 29 августа.

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