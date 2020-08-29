29.08.2020 (16:24)

Капитаны команд трех стран на конкурсе «Дорожный патруль» показали одинаковую выучку на автодроме в состязании «Параллельная парковка»

Сегодня капитаны команд сборных России, Белоруссии и Узбекистана продемонстрировали навыки в умении осуществлять параллельную парковку на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3» в ходе первенства в международном конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020.

Капитан команды Российской Федерации первым вышел на старт и с ходу припарковал автомобиль в ограниченном пространстве. Вслед за Российской сборной смог мастерски припарковать служебную машину капитан сборной Белоруссии. Завершил парковочное состязание капитан команды Узбекистана, также профессионально поставив автомобиль в установленные программой конкурса габариты.

По итоговым данным всем капитанам команд были начислены одинаковые баллы.

Впервые за историю конкурса капитаны команд принесли своим командам равное количество баллов, еще больше накалив обстановку между основными соперниками за первое место в общем зачете.

«Такое упражнение сотрудник военной автоинспекции не выполняет ежедневно, тем более входе наших состязаний выполнить его необходимо на незнакомом транспорте, поэтому это вдвойне сложнее. Необходимо учитывать не только характеристики, вес и габариты автомобиля, но и его особенности – понять и почувствовать машину», - сообщил капитан команды сборной Российской Федерации майор Владимир Луц.

Характеризуя свои ощущения на конкурсе, капитан сборной Минобороны России пояснил, - «Как только сел в машину, все переживания, которые испытывал вне автомобиля, закончились, сразу начал работать с автомобилем. Поверьте, находясь со своей командой на трибунах или выполняя упражнения на трассе, переживаешь одинаково и за результат команды, и за результат каждого её участника, ведь мы в Узбекистане представляем Российскую Федерацию».

«Думаю, мои соперники тоже за меня переживали, пока я не окончил выполнять упражнение», - заключил российский офицер военной автомобильной инспекции.

Напряженная борьба за лидерство между командами Республики Узбекистан и Российской Федерации началась после проведения военно-технической эстафеты, проведенной 28 августа с.г., результаты которой окончательно отправили команду Республики Беларусь на третье место.

Основные мероприятия состязательной части международного конкурса «Дорожный патруль» на автодроме общевойскового полигона «Кокандский» Республики Узбекистан будут проходить до 2 сентября 2020 года включительно.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам-участникам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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