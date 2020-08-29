29.08.2020 (15:33)
В фанзоне АрМИ-2020 работает площадка киберспорта, которую уже посетили более 9 тысяч человек
В фанзоне Армейских международных игр-2020 работает площадка киберспорта, которую уже посетили более 9 тысяч человек.
Она включает три локации: уникальные мобильные штабные машины, переоборудованные для проведения киберспортивных состязаний, а также зоны для свободной игры и просмотра трансляций.
Удобство мобильных комплексов заключается в том, что они позволяют развернуть в любой точке мира в кратчайшее время полноценную игровую платформу на десять соревновательных мест.
Ежедневно здесь, на площадке «Киберпатриот», проводятся ежедневные соревнования между военнослужащими, юнармейцами и посетителями фанзоны Армейских международных игр. Любой желающий может попробовать себя в роли киберспортсмена, сыграть против таких же случайных прохожих, либо просто отдохнуть и поболеть за любимую команду в зоне трансляций.
Площадка «Киберпатриот» будет доступна до завершения Армейских международных игр-2020.