29.08.2020 (15:33)

В фанзоне АрМИ-2020 работает площадка киберспорта, которую уже посетили более 9 тысяч человек

В фанзоне Армейских международных игр-2020 работает площадка киберспорта, которую уже посетили более 9 тысяч человек.

Она включает три локации: уникальные мобильные штабные машины, переоборудованные для проведения киберспортивных состязаний, а также зоны для свободной игры и просмотра трансляций.

Удобство мобильных комплексов заключается в том, что они позволяют развернуть в любой точке мира в кратчайшее время полноценную игровую платформу на десять соревновательных мест.

Ежедневно здесь, на площадке «Киберпатриот», проводятся ежедневные соревнования между военнослужащими, юнармейцами и посетителями фанзоны Армейских международных игр. Любой желающий может попробовать себя в роли киберспортсмена, сыграть против таких же случайных прохожих, либо просто отдохнуть и поболеть за любимую команду в зоне трансляций.

Площадка «Киберпатриот» будет доступна до завершения Армейских международных игр-2020.

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