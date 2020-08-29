29.08.2020 (16:18)

Команда России стала победителем конкурса «Безопасная среда» Армейских международные игр

Команда российских военнослужащих стала победителем конкурса экипажей химической разведки "Безопасная среда" Армейских международных игр, второе место разделили команды Китая и Белоруссии, третье - Узбекистан и Армения.

Кубки и медали победителям вручил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Армейские международные игры развиваются, совершенствуются, и сегодня, мы видим, состязания стали более сложными, но выучка участников позволяет всем без исключения успешно преодолевать препятствия", - сказал Панков на церемонии награждения.

Он подчеркнул, что "несмотря на непростую обстановку, Армейские международные игры идут полным ходом".

"Огромное количество участников, в том числе очень хорошо представлены иностранные армии. Мы видим в этом, прежде всего, не соперничество, а реальную возможность укрепить узы дружбы и военно-технического сотрудничества", - отметил замминистра.

По его словам, такой формат взаимодействия позволяет военнослужащим армий разных государств лучше понимать друг друга, дружить и развивать взаимодействие.

В конкурсе участвовали команды из девяти стран - России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика.

На соревнованиях военные химик демонстрировали свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, искали радиоактивные источники на местности и на технике, определяли отравляющие вещества в воздухе и проводили специальную обработку техники.

Трассы полигона «Песочное», где традиционно проходит конкурс «Безопасная среда», максимально имитируют зону техногенной аварии.

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