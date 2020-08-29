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29.08.2020 (15:31)

Более 400 военных музыкантов ЗВО исполнят «Увертюру 1812 года» в честь 180-летия Чайковского в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится XXI-й Международный фестиваль военных оркестров, в котором примут участие военные оркестры соединений и воинских частей Западного военного округа и высших военных учебных заведений Минобороны РФ.

«В честь 180-летия Петра Чайковского более 400 военнослужащих от 15 военных оркестров исполнят «Торжественный коронационный марш» и «Торжественную увертюру 1812 года», - сообщил начальник военно-оркестровой службы штаба Западного военного округа заслуженный артист Российской Федерации полковник Сергей Вовк.

Также военные музыканты продефилируют по главным улицам города, исполняя военные мелодии и всенародно любимые композиции.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Культура , Западный военный округ
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