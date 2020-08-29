29.08.2020 (15:21)

Минометчики из шести стран начали подготовку к финальному этапу международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» под Саратовом

Минометчики из 6 стран начали подготовку к финальному этапу международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр-2020, который проходит в Саратовской области.

В ходе подготовки к третьему этапу «Эстафета» военнослужащие из Армении, Белоруссии, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана провели контрольный осмотр автомобилей «Урал-4320», тактических автомобилей МЗКТ-500200, проверили уровень технических жидкостей, работоспособность всех узлов и агрегатов машин, заправили технику топливом. Также была проведена выверку прицельных приспособлений минометов 2Б11. На прицелах МПМ-44М наводчики провели проверку шкал углов возвышения и нулевой линии прицеливания. На гранатометах РПГ-7В была проведена проверка прицелов ПГО-7В, стрелки привели к нормальному бою автоматы АК-74.

Финальный этап соревнований пройдет 31 августа на полигоне Широкий Карамыш на базе 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии).

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