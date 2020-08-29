29.08.2020 (15:19)

Российский экипаж установил рекорд трассы на международном конкурсе «Суворовский натиск»

На международном конкурсе «Суворовский натиск» в ходе индивидуальной гонки установлен новый рекорд дальневосточной трассы. Российский экипаж боевой машины пехоты под управлением курсанта ДВОКУ Армена Никогосяна прошёл маршрут на предельно возможной скорости за 22 минуты и 2 секунды, не допустив при этом ни одного промаха при стрельбе.

В четвертый день конкурса на трассу одновременно вышли экипажи Республики Беларусь, Экваториальной Гвинеи и России. Датчики определения скорости многотонных боевых машин пехоты БМП-2М, расставленные на прямых участках маршрута, неоднократно фиксировали разгон в 50 км/ч и выше. Белорусский экипаж по результатам гонки показал лучшее время в своей команде, отстав от российского экипажа на 10 минут. Военнослужащие африканской страны не смогли завершить заезд и продолжат гонку в ближайшие дни конкурса.

Трасса индивидуальной гонки предусматривала дюжину препятствий на 4,5 километровой трассе. Это участок маневрирования, брод, проход в минно-взрывном заграждении, курган, огненная полоса, противотанковый ров, колейный мост, гребёнка, косогор и эскарп. Кроме того, в ходе заезда конкурсантам необходимо было поразить мишени, имитирующие БМП, вертолёт и расчет противотанкового гранатомёта.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло восемь команд. Это представители Белоруссии, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России Большинство стран участвуют в конкурсе впервые.

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