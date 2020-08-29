29.08.2020 (16:15)

Технологии оценки рисков техногенных чрезвычайных ситуаций при создании автоматизированных систем поддержки принятия решений по управлению силами (войсками) ВМФ с элементами искусственного интеллекта обсудили на форуме «АРМИЯ -2020»

Круглый стол на тему: «Технология оценки рисков техногенных чрезвычайных ситуаций при создании автоматизированных систем поддержки принятия решений по управлению силами (войсками) ВМФ с элементами искусственного интеллекта» прошел в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Современные направления развития и применения риск-ориентированных технологий при разработке алгоритмов искусственного интеллекта в ходе создания систем поддержки принятия решений управления силами и войсками ВМФ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера стали основной темой обсуждения.

В работе круглого стола приняли участие научные сотрудники, преподаватели и адъюнкты ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Черноморского ВВМУ им. П.С. Нахимова, ведущие научные сотрудники и инженеры ООО «Научно-технический центр «Технологии и безопасности»», представители Управления начальника войск РХБ защиты МО РФ и других научных и общественных организаций.

Предложения, выдвинутые участниками заседания, могут стать основой создания интегрированной информационно-управляющей системы принятия решений при управлении силами и войсками ВМФ как при угрозе, так и в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Также были рассмотрены возможности создания систем мониторинга предаварийных и опасных в радиационном и химическом состояний объектов, а также критически важных объектов ВМФ с целью своевременного обнаружения нештатных ситуаций и принятия действенных мер направленных на обеспечение их безопасности.



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