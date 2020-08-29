29.08.2020 (16:13)

Иностранные разведчики приняли участие в церемонии закрытия военно-технического форума «Армия-2020» в Новосибирске

Более 30 иностранных военнослужащих, принимающих участие в международных соревнованиях «Отличники войсковой разведки» посетили церемонию закрытия военно-технического форума «Армия-2020», где гостям представили образцы современной военной техники, принятой на вооружение в Российской Федерации.

Большой интерес у иностранных военных вызвал многофункциональный комплекс воздушного наблюдения БПЛА «Орлан-10», развернутая многоуровневая система воздушного контроля и защиты противовоздушной обороны С-400 «Триумф», многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8АМТШ-В, МИ-24П, за штурвалом которых они успели посидеть и сфотографироваться. Военнослужащие Китая осмотрели подвижный комплекс врачебной помощи, в котором им рассказали и показали возможности и способы оказания первой врачебной помощи в полевых условиях. А гостей из Лаоса угостили горячим хлебом, приготовленном на полевом армейском хлебозаводе, который был представлен в этом году на выставке впервые.

За время работы форум посетили более 30 тысяч жителей и гостей региона. На площадке было представлено около 100 единиц военной и специальной техники: противовоздушной, ракетной, бронетанковой, автомобильной, а также военной авиации. Уникальная выставка бронетанковой и автомобильной техники была представлена образцами модернизированного танка Т-72Б3-М, БМП-2, БМП-3, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун», комплексными аппаратными связи П-230Т, П-260Т, командно-штабной машиной Р-149-МА1 и другой военной техникой.

Также посетители форума, при желании, смогли проверить свой уровень физической подготовки и сдать нормы ГТО. Здесь же был организован мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. На сценической площадке перед гостями выступили творческие коллективы области.

На торжественной церемонии закрытия форума военнослужащие соединения специального назначения продемонстрировали захватывающее показательное выступление с применением имитационных средств.

Временно исполняющий обязанности командующего 41 общевойсковой армией генерал-майор Алексей Подивилов поблагодарил гостей и участников форума: «На сибирской земле осуществлял свою работу 6-ой военно-технический форум «Армия-2020». Форум является знаковым мероприятием для Вооруженных Сил и представляет большой интерес для посетителей праздника. Он позволил показать сегодняшний облик армии, сделать ее более открытой для общества».

Военно-технический форум «Армия-2020» в Новосибирске проходил с 27 по 29 августа на базе военного аэродрома «Толмачево».



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