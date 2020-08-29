29.08.2020 (15:16)
В Симферополе прошла передача частички мощей святого Луки в Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации
В Симферополе прошла церемония передачи ковчега с частицей мощей великого русского святителя Луки Крымского в Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.
В сопровождении роты почётного караула Черноморского флота святыня была передана из Свято-Троицкого женского монастыря, который является хранилищем мощей Святого Луки.
Частица мощей, которая была передана сегодня, является даром от Симферопольской и Крымской епархии Главному храму Вооруженных Сил Российской Федерации в честь Воскресения Христова.
Перед отправкой ковчега священнослужители епархии провели молебен у борта самолёта морской авиации ВМФ, который доставит мощи в Москву.
В церемонии передачи ковчега приняли участие священнослужители Симферопольской и Крымской епархии, представители военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации, военнослужащие Черноморского флота и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.