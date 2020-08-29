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29.08.2020 (15:16)

В Симферополе прошла передача частички мощей святого Луки в Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации

В Симферополе прошла церемония передачи ковчега с частицей мощей великого русского святителя Луки Крымского в Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

В сопровождении роты почётного караула Черноморского флота святыня была передана из Свято-Троицкого женского монастыря, который является хранилищем мощей Святого Луки.

Частица мощей, которая была передана сегодня, является даром от Симферопольской и Крымской епархии Главному храму Вооруженных Сил Российской Федерации в честь Воскресения Христова.

Перед отправкой ковчега священнослужители епархии провели молебен у борта самолёта морской авиации ВМФ, который доставит мощи в Москву.

В церемонии передачи ковчега приняли участие священнослужители Симферопольской и Крымской епархии, представители военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации, военнослужащие Черноморского флота и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Главный храм ВС РФ , Южный военный округ
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