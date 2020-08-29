29.08.2020 (16:10)

В подмосковном Калининце прошел завершающий этап конкурса подразделений военной полиции «Страж порядка»

В подмосковном поселке Калининец прошел один из самых зрелищных и напряженных этапов конкурса «Страж порядка», который называется «Командный».

В решающем состязании участники преодолели трассу протяженностью 10 километров с 46 препятствиями, среди которых канатная дорога, окопы из труб, альпинистская стена, скалодромы с бревнами и цепями, болотные дебри и водные преграды.

Как ни в одном другом, в этом конкурсе играла роль слаженность команды, способность ее представителей работать единым коллективом и настрой каждого на победу.

В упорном противостоянии, сохраняя интригу практически до последней минуты, победу одержала сборная команда Российской Федерации. Второе место заняла команда Исламской Республики Иран. Республики Армения заняла третье место.

Торжественная церемония закрытия конкурса «Страж порядка» и награждения победителей состоится 31 августа в парке «Патриот».

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