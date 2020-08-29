29.08.2020 (15:11)

Сборной России вручен Кубок за первое место во время церемонии закрытия конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

Военнослужащие российской команды получили Кубок победителей из рук заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова в ходе торжественной церемонии закрытия конкурса «Мастера автобронетанковой техники». Российские военнослужащие одержали победу во всех категориях индивидуального зачета, а по итогам проведения этапа «Командная эстафета» смогли завоевать и главный приз соревнований.

В своем выступлении Дмитрий Булгаков заявил: «Конкурс проводится уже в шестой раз в рамках Армейских международных игр и объединил команды Белоруссии, Китая, России и Узбекистана. Продемонстрированный воинами стран-участниц дух состязательности. Зрители и болельщики увидели высококлассное владение самой современной техникой, умение быстро принимать в сложной обстановке правильные решения, действовать самостоятельно и в составе подразделений. Главный итог наших соревнований очевиден – это наше боевое содружество, крепкое армейское товарищество, готовность к взаимодействию. Способствовал совершенствованию их профессиональной выучки, а также формированию лучших воинских качеств».

На международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники» прибыли более 100 военных спортсменов из четырех стран, причем команда Узбекистана в этом году принимала участие в соревнованиях военных автомобилистов впервые. Вне зачета трассу конкурса проходили спортсмены ДОСААФ России. Все конкурсанты выступали на автомобилях российского производства УАЗ, КамАЗ и «Урал».

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