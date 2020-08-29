29.08.2020 (15:50)

Российские военные врачи заняли три призовых места в рамках индивидуальных состязаний конкурса «Военно-медицинская эстафета» в Узбекистане

В Узбекистане подвели итоги первого этапа конкурса VI Армейских международных игр «Военно-медицинская эстафета». В рамках индивидуальных состязаний врачебного медицинского персонала специалисты из России получат серебряную и две бронзовых медали. Чемпионами в мужской и женской категориях стали хозяева турнира, военнослужащие из Узбекистана.

По результатам состязаний среди женщин на пьедестал взойдут две представительницы России. Второе место у ординатора операционно-перевязочного взвода из Западного военного округа гвардии старшего лейтенанта медицинской службы Виолетты Кистень. Бронзовую медаль индивидуального состязания получит командир госпитального взвода ЗВО старший лейтенант медицинской службы Надежда Малахова. В мужском зачете третье место у командира операционно-перевязочного взвода ЗВО старшего лейтенанта медицинской службы Андрея Малахова.

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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