29.08.2020 (15:45)

Военные атташе девяти иностранных государств посетили корабли Каспийской флотилии в военно-морской базе Азербайджанской Республики

На военной морской базе Пута ВМС Азербайджанской Республики военные атташе и представители девяти иностранных государств посетили корабли Каспийской флотилии.

Экипажи малого артиллерийского корабля (МАК) «Волгодонск» и спасательного судна СБ-738 провели экскурсию для гостей из Белоруссии, Казахстана, Пакистана, Польши, Румынии, Саудовской Аравии, Турции, Германии и Соединенных Штатов Америки.

В ходе посещения иностранные военные специалисты получили возможность ознакомиться с вооружением современных кораблей Российской Федерации, а также оценить технические возможности средств спасения и оказания помощи на море, которыми располагает спасательный буксир СБ-738.

Корабли Каспийской флотилии прибыли для участия в конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020», который проходит на территории военно-морской базы Пута ВМС Азербайджанской Республики и продлится до 4 сентября.

За время проведения состязаний моряки двух стран покажут свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице