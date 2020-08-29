29.08.2020 (15:38)

Разведчики из 8 стран приступили к индивидуальным стрельбам на армейских играх в Новосибирске

На международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2020», который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, стартовал IV этап соревнований, где участники в индивидуальном зачете должны продемонстрировать навыки стрельбы из штатного оружия.

В первый день проведения этапа на рубеж вышли разведчики из Конго, Узбекистана, Белоруссии и Южной Осетии. Участникам предстояло выполнить стрельбы из автомата Калашникова (АК-74), ручного пулемета Калашникова (РПК-74), пистолета Макарова (ПМ), снайперской винтовки Драгунова (СВД) и ручного гранатомета (РПГ). Дистанция до мишеней варьировалась от 15 до 600 м в зависимости от типа оружия. Кроме того, участники соревновались в метании ножей и саперных лопат на точность.

Во второй день индивидуальных стрельб выступят команды из Таджикистана, Лаоса, России и Китая. IV этап соревнований включает также и стрельбы в составе группы, он завершится 2 сентября.

По итогам трёх этапов международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2020» лидирует команда военнослужащих из России.

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