29.08.2020 (15:05)

Российские разведчики сохранили лидерство после третьего этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки»

Военнослужащие из России сохранили лидирующее место по итогам проведения III этапа Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2020», который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области.

В течение двух дней участники соревновались в прохождении комплекса препятствий «Тропа разведчика». Это один из самых сложных и зрелищных этапов международных соревнований, где военнослужащим необходимо продемонстрировать слаженность действий в условиях максимально приближенных к боевым. Полоса, длиной более 700 м, включает в себя свыше 20 препятствий, таких как стандартный забор НАТО, ров с водой, разрушенные здания, заборы с колючей проволокой, участки зараженной местности и заминированной площадки. Кроме того, участникам было необходимо отразить атаку условного противника, произвести подрыв участка железной дороги и установить связь командованием после выполнения задачи. Российские разведчики пришли к финишу за 32 минуты и 10 секунд, установив новый рекорд за всю историю проведения международных армейских игр. Прошлый рекорд преодоления «Тропы разведчика» также принадлежит военнослужащим из России. В 2018 году они справились с этапом за 34 минуты и 56 секунд.

После трех этапов соревнований лидирующую позицию сохраняет команда Российской Федерации, вторую строчку после российской команды занимают военнослужащие из Республики Узбекистан, следом идут разведчики из Республики Беларусь.

Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» проходит с 23 августа по 05 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

В соревнованиях принимают участие восемь основных команд в полном составе, а также две одиночные — в их составе по одному человеку. Это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан.

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