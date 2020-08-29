29.08.2020 (14:10)

В Севастополе завершается финальный день работы Международного военно-технического форума «Армия-2020»

В Севастополе заканчивает работу Международный военно-технический форум «Армия-2020», который проходил в парке «Патриот» Южного военного округа (ЮВО), расположенного на территории аэродрома Черноморского флота (ЧФ) «Южный».

МВТФ «Армия-2020» начал работу 27 августа с обязательным соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций, действующих в регионе.

Финальный день работы форума начался с приветственных слов командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова, который посетил мероприятие. Вместе с командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Игорем Осиповым и руководством города Севастополя и Республики Крым командующий войсками осмотрел представленные образцы современной военной техники и вооружения, а также ознакомился с выставочными экспозициями предприятий военно-промышленного комплекса.

В рамках проведения третьего дня форума военнослужащие Черноморского флота продемонстрировали возможности боевых машин в преодолении пересечённых участков местности. В эпизоде были задействованы экипажи танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А, а также бронеавтомобили «Рысь», показавшие фигурное вождение.

Зрители увидели реконструкцию боевых действий с показом высадки спецназа под прикрытием вертолётов, рукопашным боем и передвижением на квадроциклах.

С показательными полётами выступила пилотажная группа на вертолётах Ка-52, а экипажи самолётов Су-30СМ из состава морской авиации флота продемонстрировали воздушный бой и фигуры высшего пилотажа.

На МВТФ «Армия-2020» было представлено более 30 единиц образцов современной военной техники и вооружения, в том числе береговой ракетный комплекс «Бастион», многофункциональный модуль помех «Красуха-С4», палубный вертолёт Ка-27, вертолёт дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31р и другие.

Все дни работы форума сопровождались культурно-развлекательными программами с конкурсами, танцевальными флэшмобами для детей и уроками «Живой истории». На сцене ежедневно проходили концерты с участием творческих коллективов Севастополя, в том числе Ансамбля песни и пляски ЧФ, оркестра ЧФ, группы «Бастион», артистов Дома офицеров ЧФ, Балаклавского дворца культуры и других групп.

Также на МВТФ «Армия-2020» были представлены статические выставочные экспозиции участников форума, в том числе: ФГАУ «Военно-инновационный технополис «ЭРА», детский технопарк «Кванториум», центр гуманитарно-технической информации г. Севастополя, региональное отделение ДОСААФ России, общество с ограниченной ответственности «РОБОАВИА» и другие.

Помимо этого для жителей и гостей Севастополя на причале Морского вокзала было организовано посещение кораблей Черноморского флота. Для осмотра будут доступны фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Ингушетия», противодиверсионные катера «Павел Силаев», высокоскоростной патрульный катер проекта 03160 «Раптор» и патрульный катер с экспериментальным женским экипажем.

Кроме города-героя Севастополя, площадки для МВТФ «Армия-2020» были развёрнуты в городах-героях Новороссийске и Керчи. В Новороссийске форум проходил на территории Новороссийской военно-морской базы, а в Керчи на площади Мемориала воинской славы на горе Митридат.

Справочно:

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации. По решению командующего войсками Южного военного округа парк «Патриот» в Севастополе является одной из площадок форума.

Основными задачами мероприятия являются: повышение привлекательности и престижа военной службы, развитие научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, создание условий для внедрения передовых разработок и технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также военно-патриотическое воспитание детей и молодежи.



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