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29.08.2020 (14:57)

Перспективы развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами для решения задач в интересах ВМФ обсудили на форуме «Армия-2020»

Круглый стол на тему: «Перспективы развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами для решения задач в интересах Военно-Морского Флота» проведен в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

На данной площадке обсуждены перспективы разработки комплексов с БпЛА и направления их применения в военно-морской сфере, а т

Участники круглого стола сформировали предложения по созданию комплексов с беспилотными летательными аппаратами, удовлетворяющие требованиям ВМФ, а также обсудили вопросы взаимодействия с предприятиями ОПК в данной сфере.

Организатором круглого стола выступил ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Беспилотные летательные аппараты
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