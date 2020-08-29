29.08.2020 (14:57)
Перспективы развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами для решения задач в интересах ВМФ обсудили на форуме «Армия-2020»
Круглый стол на тему: «Перспективы развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами для решения задач в интересах Военно-Морского Флота» проведен в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».
На данной площадке обсуждены перспективы разработки комплексов с БпЛА и направления их применения в военно-морской сфере, а т
Участники круглого стола сформировали предложения по созданию комплексов с беспилотными летательными аппаратами, удовлетворяющие требованиям ВМФ, а также обсудили вопросы взаимодействия с предприятиями ОПК в данной сфере.
Организатором круглого стола выступил ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
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