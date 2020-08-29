29.08.2020 (14:19)

Военнослужащие ЗВО достойно представляют округ на Армейских международных играх

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев отметил высокие результаты подчинённых военнослужащих в ходе подведения предварительных итогов их выступления на конкурсах Армейских международных игр.

«Более 110 военнослужащих ЗВО достойно представляют страну на 15 конкурсах Армейских международных игр, демонстрируя высокие результаты профессионального мастерства, специальной подготовки и полевой выучки. От имени Военного совета и личного состава округа желаю удачи и успехов нашим военнослужащим», – сообщил генерал-полковник Александр Журавлёв.

Военнослужащие от Западного военного округа задействованы, например, в составе танкового экипажа на «Танковом биатлоне», экипажей самолетов Су-35, Су-30, вертолёта Ка-52 в «Авиадартсе», отделением Балтийского флота – в «Морском десанте», понтонно-мостовой роты на конкурсе «Открытая вода».

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