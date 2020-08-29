29.08.2020 (16:00)

На Юге России более 8 тысяч граждан посетили пункты отбора на военную службу по контракту в рамках форума «Армия-2020»

На площадках Международного военно-технического форума «Армия-2020» в регионах Юга России пункты отбора граждан на военную службу по контракту посетило более 8 тысяч человек.

Все желающие смогли не только ознакомиться с правилами поступления, но и пройти предварительное тестирование на профпригодность и медицинское обследование. Специалисты провели беседы с гостями форума и рассказали о социальных гарантиях, льготах и денежном довольствии военнослужащих.

Решением командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова форум был проведен на 16 площадках парков «Патриот» в 14 субъектах Российской Федерации.

Также проведение военно-технического форума ЮВО прошло в парках «Патриот» Ставропольского края, в Волгограде, Владикавказе и впервые в дагестанском Каспийске, а также в Адыгее, Астрахани, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Кубани, в Чечне и армянском городе Гюмри, где расположена российская военная база.

Всего в форуме ЮВО «Армия-2020» приняли участие более 40 соединений и воинских частей, свыше 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

В статическом показе было представлено более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий военно-промышленного комплекса.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям были продемонстрированы современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» прошел одновременно на всей территории округа с 27 по 29 августа.

Мероприятия прошли с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.



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