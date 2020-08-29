29.08.2020 (14:47)
Военные автоинспекторы трех стран продемонстрировали навык экстренного торможения патрульного автомобиля
Сегодня военные автоинспекторы трех стран на автодроме общевойскового полигона Кокандский Республики Узбекистан демонстрировали навык по остановке патрульного автомобиля в нескольких сантиметрах от препятствия, избегая лобового столкновения.
На 150-метровой дистанции военные автоинспекторы разгоняли свои
100-сильные автомобили на экстремальных оборотах, для того чтобы за 30 метров от препятствия, остановить его, применяя экстренное торможение.
Визг тормозных колодок и дым из-под колёс – основная характерная особенность сегодняшнего состязания военных автоинспекторов в ходе проведения международного конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020.
«Сегодня очень напряженная борьба на трассе, у участников присутствует естественное волнение, все хотят показать лучший результат, занять призовые места. Белорусская команда сегодня хочет взять реванш», - сообщил главный судья состязания «Дорожный патруль» полковник Зафар Базарбаев.
«Окончательно места еще не распределены, впереди еще три этапа, соперники узбекской команды вполне могут занять первые и вторые места», - подвел краткий итог главный арбитр конкурса.
Снова команда Российской Федерации вышла первой на стартовую площадку состязания «Дорожный патруль-2020», на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», открыв очередной этап соревнований в Узбекистане.
Основные мероприятия состязательной части международного конкурса будут проходить в период до 2 сентября 2020 года включительно.
Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходят на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.
Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам-участникам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.