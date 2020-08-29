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29.08.2020 (14:46)

Свыше 5 тыс. гостей посетило церемонию закрытия конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Свыше 5 тыс. гостей и жителей Воронежской области посетило церемонию закрытия конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники».

На торжественном закрытии конкурса заместитель Министра обороны Российской Федерации по материально-техническому обеспечению генерал-армии Дмитрий Булгаков, заместитель командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга, а также почетные гости, ветераны автомобильной службы вручили ценные призы и подарки, а также комплекты медалей трех достоинств сборным России, Китая, Белоруссии и Узбекистана.

Всем зрителям состязаний были представлены выступления творческих коллективов военных оркестров, военная реконструкция реконструкция боя августа 1943 года, выступление спортивных самолетов, выставка исторического вооружения и военной техники, пункт отбора на военную службу по контракту, а также выступление мотошоу ДОССАФ России и клуба байкеров «Ночные волки».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Мастера автобронетанковой техники
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