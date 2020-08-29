29.08.2020 (14:43)

Вопросы обеспечения живучести, в том числе пожарной безопасности и непотопляемости, кораблей ВМФ обсудили на форуме «Армия-2020»

Круглый стол на тему: «Перспективные пути обеспечения живучести (пожарной безопасности и непотопляемости) кораблей Военно-Морского Флота» проведен в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Главной целью проведения мероприятия стало формирование единой системы автоматического распознавания предаварийных и аварийных ситуаций, а также основных направлений и путей развития средств и способов обеспечения живучести кораблей и судов Военно-Морского Флота Российской Федерации.

В дискуссии приняли участие специалисты Главного командования Военно-Морского Флота, ведущие ученые научно-исследовательских институтов, специалисты исследовательских университетов и вузов Минобрнауки, а также представители конструкторских бюро и научно-производственных предприятий, участвующие в реализации Программы военного кораблестроения до 2050 года.

По окончании обсуждения участники сформулировали основные направления развития науки и техники в области обеспечения безопасной эксплуатации и противопожарной защиты судов и кораблей с целью снижения аварийности кораблей ВМФ.

Организатор круглого стола - ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице