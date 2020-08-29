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29.08.2020 (14:38)

Участники международного конкурса «Морской десант-2020» посещают музеи и исторические места Калининградской области

Представители команд из России и Таджикистана посетили объекты и экспозиции «Музея Мирового океана» и осмотрели фортификационные сооружения и выставки «Пятого форта».

Военнослужащим иностранного государства в Историко-художественном музее рассказали об истории Калининградской области и штурме крепости Кёнигсберг.

В свободное время между тренировками и этапами морские пехотинцы участвуют в различных культурно-массовых мероприятиях и экскурсиях.

Накануне в музее инженерного полка, на территории которого проживают участники конкурса, все желающие ознакомились с историей образования морской инженерной службы и с опасными находками, которые обезвреживают саперы воинской части Балтийского флота.

Регулярно перед участниками конкурса выступают артисты и музыканты из концертного ансамбля морской пехоты «Черные береты», Ансамбля песни и пляски Балтийского флота.

Международный конкурс «Морской десант» проходит в рамках Армейских международных игр – 2020 на полигоне Хмелевка Балтийского флота с 23 августа по 5 сентября. В нём принимают участие команды морских пехотинцев России и военнослужащих республики Таджикистан. Вход для зрителей на всеармейский конкурс – свободный.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
АрМИ , Морской десант
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