29.08.2020 (13:04)

Курсанты Военного университета Минобороны РФ приняли Военную присягу у Главного храма ВС РФ

Около 450 курсантов первого курса Военного университета Минобороны России приняли Военную присягу на Соборной площади перед Главным храмом ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».

Церемония приведения к Военной присяге у Главного храма ВС РФ прошла впервые. Клятву на верность Родине произнесли 444 курсанта, из которых 30 – девушки.

«Сегодня в жизни курсантов первого курса важное и знаменательное событие – принятие присяги на верность своей Родине - Российской Федерации. Приведение к военной присяге - священный ритуал и славная традиция российской армии. Быть верным своей Родине, достойно исполнять воинский долг, защищать ее свободу и независимость - конституционный долг и обязанность гражданина Российской Федерации» - сказал заместитель Министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов на торжественной церемонии.

Он подчеркнул, что курсанты станут продолжателями ратных традиций старших поколений защитников Отечества, в том числе и воинов-победителей.

«Я очень надеюсь на то, что у каждого из нас в сердце хранится частица той памяти, которой дорожит наша страна, наш народ. Памяти о наших отцах, о предках, которые принесли эту Победу и завещали нам хранить память об этой Победе», – подчеркнул замминистра.

Военный университет является многопрофильным учебным заведением, ведущим учебно-методическим и научным центром Вооруженных Сил РФ. Там осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации гуманитарного, финансово-экономического, юридического, филологического и военно-дирижерского профилей подготовки. Также в нем готовят специалистов для вооружённых сил 23 государств мира.

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