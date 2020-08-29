29.08.2020 (13:45)

Вопросы создания и использования тренажерных средств для подготовки личного состава ВС РФ обсудили на форуме «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялся круглый стол на тему: «Создание и использование тренажерных средств для подготовки личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации».

Главной целью проведения мероприятия стали создание многофункционального программно-аппаратного комплекса средств моделирования обстановки, а также обсуждение проблем эксплуатации и сервисного обслуживания современных тренажерных систем.

По окончании обсуждения участники сформулировали предложения по развитию в Минобороны России системы учебно-тренажерных средств для подготовки личного состава.

В дискуссии приняли участие специалисты Главного командования Военно-Морского Флота, ведущие ученые научно-исследовательских институтов, специалисты исследовательских университетов и вузов Минобрнауки, а также представители конструкторских бюро и научно-производственных предприятий.

Организатором круглого стола выступает ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».



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