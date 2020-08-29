29.08.2020 (12:46)

Пятьсот будущих военных врачей приняли Военную присягу в Военно-медицинской академии

Сегодня на плацу исторического парка Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге почти 500 курсантов первого курса приняли Военную присягу.

Поздравить с важным событием курсантов академии прибыли заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов и начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

«Вам выпала честь получить образование и стать представителями самой благородной профессии в стенах одного из лучших и старейших учебных заведений России. Будьте верны воинскому долгу, достойными продолжателями славных традиций академии, с честью носите высокое имя военного врача», - сказал Тимур Иванов в ходе торжественной церемонии приведения к военной присяге.

Набор в академию осуществлялся по нескольким специальностям высшего профессионального образования, в ом числе лечебное дело, медико-профилактическое дело, стоматология и фармация. Кроме того, академия осуществила набор на специальность лечебное дело по программам среднего профессионального образования с присвоением специальности фельдшер.

Следует отметить, что в текущем году в Военно-медицинскую академию поступило около 30 суворовцев, нахимовцев и курсантов кадетских корпусов.

Также, напутственным словом будущих офицеров приветствовали курсантов Врио начальника Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Бунин С.А. и заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Котив Б.Н.

Помощник начальника академии по работе с верующими отец Федор Кузнецов благословил первокурсников на отличную учебу и выполнение воинского долга.

Справочно:

Военно-медицинская академия-главное медицинское образовательное учреждение Министерства обороны. В этом году академии исполнится 222 года, но еще в 1715 году Пётр I в торжественной обстановке в Санкт-Петербурге на набережной Невы заложил камень в основание Военно-сухопутного и Адмиралтейского госпиталей, в которых предусматривалось обучение лекарских и аптекарских учеников. Впоследствии – 18 декабря 1798 года именным Указом Императора Павла I на базе этих госпиталей была создана Медико-хирургическая академия. Пока именно этот день считается днем рождения академии. С Военно-медицинской академией тесно связаны основные события страны и Санкт-Петербурга. Имена Пирогова, Павлова, Боткина, Орбели, Вишневского и многих других выдающихся врачей и ученых составляют золотой фонд Российской медицинской науки и культуры. Выпускники Военно-медицинской академии служат не только в военных округах МО РФ, но и успешно трудятся в ведущих гражданских медицинских учреждениях страны и Санкт-Петербурга.

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