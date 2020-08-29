29.08.2020 (13:21)

Сборная России установила 6 мировых рекордов прохождения трасс на конкурсе АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники»

Военнослужащие сборной команды Российской Федерации установили 6 мировых рекордов прохождения трасс на конкурсе АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

С 2016 года были побиты россиянами рекорды в вождении по ограниченным проездам на легковом автомобиле и в преодолении водных преград на грузовиках с колесной формулой 4х4. Также установлены лучшие результаты в соревнованиях экипажей мастерских ТТО, вождении легкового автомобиля на тренировочной площадке с импровизированными препятствиями и буксировании полуприцепов.

Этап конкурса «Командная эстафета» впервые проводился в составе 5 типов автомобилей и позволил российское команде установить лучший результат 55 минут 24,46 секунды, более чем на 9 минут оторвавшись от ближайшего преследователя —команды КНР.

Военными водителями российской сборной в ходе соревнований было установлено шесть новых рекордов прохождения препятствий и элементов трассы, которые займут место в Книге рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Состязания военных водителей Армейских международных игр завершаются 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице