29.08.2020 (13:09)

В ходе конкурса «Авиадартс-2020» состоялся тактический эпизод «Авиамикс»

В рамках международного конкурса «Авиадартс-2020» состоялся наиболее зрелищный этап соревнований – тактический эпизод «Авиамикс».

Во время «Авиамикса» экипажи Воздушно-космических сил показали различные элементы соревнования военных летчиков, выполнили групповое бомбометание, массированные ракетные удары по наземным целям, пуски ракет с различных видов маневра, продемонстрировали воздушный бой, истребительное прикрытие действий ударной авиации, высадку тактического десанта с вертолета Ми-26 и другие задачи по предназначению.

В ходе розыгрыша тактического эпизода летный состав отработал задачи подавления средств противовоздушной обороны условного противника, уничтожения наиболее важных и защищенных объектов на земле, авиационной поддержки наземных групп войск и поражения выдвигающегося резерва противника.

В полетах были задействованы более 30 самолетов и вертолетов ВКС, включая истребители Су-35с и Су-30см, бомбардировщики Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22м3, военно-транспортные самолеты Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28н, Ми-28 и Ми-26.

В завершении тактического эпизода «Авиамикс» летчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали свою обновленную программу группового пилотажа на новейших многоцелевых истребителей Су-35с и Су-30см.

В международном конкурсе «Авиадарст-2020» участвуют команды Российской Федерации и Республики Беларусь. Входе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням). В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей.Каждая команда выступает на своей авиационной технике. Задействованы самолеты Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130, вертолеты Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации. Зачет будет проводиться в 4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Конкурс продлится до 5 сентября с.г.

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