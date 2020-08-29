29.08.2020 (12:15)

В Хабаровске завершилась работа форума «Армия-2020» с участием военнослужащих ВВО

стал показ перспективных средств водолазного оборудования и работа водолаза под водой (в специальном резервуаре).

На главной площадке Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске завершился военно-технический форум «Армия-2020». На аэродроме ВВО Хабаровск-Центральный в течение трех дней были представлены лучшие образцы авиационной техники, а также боевые и специальные машины, соединений и воинских частей военного округа.

На двух выставочных экспозициях было представлено 115 единиц военной техники, включая образцы вооружения подразделений Росгвардии и МЧС.

В рамках статического показа современного вооружения и военной техники жители и гости краевой столицы увидели бомбардировщик Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, транспортные Ту-134, Ан-12 и Ан-26, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-52, технику войск ПВО, в частности – пусковой установкой ЗРС С-400, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», «Оса» и новейшую радиолокационную станцию «Каста-2». Специалисты подразделений БпЛА продемонстрировали новейшие беспилотные аппараты «Орлан-10», «Застава» и «Гранат-4». По сравнению с прошлым годом количество выставленной техники было увеличено на 30 процентов.

Помимо этого, 29 августа состоялся демонстрационный пролет пары многоцелевых сверх манёвренных истребителей поколения 4++ Су-35С и двух многофункциональных истребителей – бомбардировщиков Су-34.

Отличительной особенностью форума этого года стал показ перспективных средств водолазного оборудования и работа водолаза под водой (в специальном резервуаре), в частности горожанам была представлена уникальная операция по подводному разминированию. Кроме того, любой желающий мог опробовать на суше экипировку минёра-подводника.

В воздушной части гостям мероприятия показали десантирование посадочным способом с захватом объекта, эвакуацию группы спецназа под прикрытием ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», тушение пожара вертолетом армейской авиации с использованием водосливного устройства, ликвидацию очага возгорания самолетом авиации МЧС Бе-200, эвакуацию экипажа вертолетом Ми-8АМТШ.

Также, зрители увидели показательные выступления подразделений специального назначения, экипажи танков Т-80 под классическую музыку исполнили «Танковый вальс», а экипажи на боевых машинах пехоты БМП-2 показали «Мазурку». Также, состоялся показ работы ЗРК противовоздушной обороны и РЛС радиотехнических войск, комплексов связи и радиоэлектронной борьбы.

Впервые были развернуты площадки по монтажу рельсового полотна подразделениями железнодорожных войск, работы комплексов РХБ защиты, разминирования с помощью специального инженерного комплекса.

Кроме того, для гостей форума были развернуты площадки для стрельбы из пневматических винтовок и пейнтбольного оружия, электронный тир, а также площадка «Кулибин» с техническими разработками школьников, высших учебных заведений, предприятий промышленности, военнослужащих военного округа.

Кроме того, хабаровчане и гости города увидели историческую реконструкцию одного из эпизодов Великой Отечественной войны.



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