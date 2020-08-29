29.08.2020 (12:06)

Перспективы развития средств и методов испытаний защитных свойств вооружения, военной и специальной техники обсудили на форуме «Армия-2020»

Перспективы развития средств и методов испытаний защитных свойств вооружения, военной и специальной техники обсудили эксперты в ходе круглого стола в рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума «Армия-2020».

В ходе оживленной дискуссии были обсуждены вопросы перспективы развития полигонных и лабораторных средств испытаний вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на период до 2035 года, методов математического моделирования взаимодействия образцов ВВСТ с нагрузками, развития модельных испытаний и вычислительных экспериментов для оценки защитных и эксплуатационных свойств ВВСТ, а также определены направления развития модульных мобильных испытательных комплектов.

В работе круглого стола приняли участие специалисты от 19 организаций Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, представители Тюменского высшего военно-инженерного командного училища участвовали в дискуссии по видеоконференцсвязи.

В качестве модератора дискуссии выступил ведущий научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИИ ИВ» Минобороны России, кандидат технических наук Юрий Троць.



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