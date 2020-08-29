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29.08.2020 (12:05)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели строевую подготовку для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по строевой подготовке для юнармейцев.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели занятие по теме «Строевые приемы на месте и в движении без оружия», в котором приняло участие более 30 юнармейцев. В рамках занятия военнослужащие объяснили обучаемым, что такое строй, шеренга, фланг и фронт, интервал, дистанция, ширина строя, одношереножный и двушереножный строй и его элементы. Также военнослужащие рассказали детям об обязанностях военнослужащих перед построением и в строю, о необходимости аккуратно заправить обмундирование, в движении сохранять равнение, установленный интервал и дистанцию.

По завершении занятия юнармейцы отработали строевые приемы на месте и в движении в одиночном порядке.

Занятия по строевой подготовке были направлены на выработку у школьников образцового внешнего вида, строевую выправку, умение четко и быстро выполнять строевые приемы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Юнармия
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