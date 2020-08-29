29.08.2020 (13:12)

Сегодня в рамках АрМИ-2020 пройдут соревнования в 16 конкурсах, а также церемонии закрытия состязаний «Мастера автобронетанковой техники» и «Безопасная среда»

Сегодня, 29 августа, на брифинге в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020 главный судья Игр генерал-майор Александр Перязев обратил внимание журналистов на успешное выступление военнослужащих Вьетнама на конкурсах «Танковый биатлон», «Безопасный маршрут», «Уверенный прием» и «Полевая кухня».

«И это не может не радовать, потому что чем сильнее команды, тем выше конкуренция, тем интереснее игры. Чем больше команд государство выставляет на играх, тем больше шансов у него занимать призовые места», — отметил генерал-майор Александр Перязев.

Он также сообщил, что вчера, в шестой день Армейских международных игр, состязания проходили в 20 конкурсах. Четыре из них — «Мастера автобронетанковой техники», «Конный марафон», «Инженерная формула» и «Военное ралли» — завершены. Во всех конкурсах победу одержали военнослужащие России. В конкурсе «Инженерная формула» первое место Россия поделила с Белоруссией, а в остальных вторые и третье места заняли команды из Белоруссии, Китая, Узбекистана и Лаоса.

Александр Перязев рассказал журналистам, что по итогам четырех заездов восьми команд первого дивизиона конкурса «Танковый биатлон» первое и второе места занимают российские танкисты, на третьем месте танкисты из Китая.

Во втором дивизионе, состоящем также из восьми команд, после четырех заездов лидируют команды Таджикистана, Вьетнама и Южной Осетии.

Сегодня стартуют вторые экипажи первого дивизиона — Белоруссия, Сербия, Азербайджан и Китай, а также третьи экипажи второго дивизиона — Мьянма, Вьетнам и Катар.

Главный судья Игр кратко рассказал о том, как выступали вчера команды на соревнованиях.

На конкурсе «Отличники войсковой разведки» завершены три из пяти этапов. По количеству заработанных баллов лидирует Россия, на втором месте —Узбекистан, на третьем — Китай.

11 команд выступают на конкурсе «Десантный взвод», но лидерство захватила и удерживает команда России, на втором месте Китай, на третьем — Белоруссия. Впереди последний, четвертый этап конкурса, который окончательно определит победителя.

Команда России лидирует также на конкурсе «Полевая кухня», за ней с небольшим отставанием по заработанным баллам следуют команды из Белоруссии и Вьетнама.

В этом году с большим отрывом от основных соперников — России и Белоруссии — выступают военнослужащие Узбекистана на конкурсе «Военно-медицинская эстафета». Также первое место Узбекистан удерживает на конкурсах «Дорожный патруль» и «Верный друг». На втором месте в данных конкурсах — Россия, на третьем — Белоруссия.

Вчера завершился третий заезд индивидуальной гонки на конкурсе «Суворовский натиск» с участием восьми команд. Первое место удерживает Россия, на втором — Белоруссия, на третьем — Экваториальная Гвинея.

Генерал-майор Александр Перязев сообщил, что сегодня пройдут соревнования в 16 конкурсах, а также состоятся торжественные церемонии закрытия конкурсов «Мастера автобронетанковой техники» и «Безопасная среда». Причем, на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» пройдет показательный заезд на Кубок заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова.

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