29.08.2020 (12:00)

В Петропавловске-Камчатском завершились мероприятия в рамках МВТФ «Армия-2020»

В Петропавловске-Камчатском на территории аэродрома совместного пользования Елизово прошла церемония закрытия Международного военно-технического форума «Армия-2020». Это площадка стала основной для проведения МВТФ в регионе. Там военнослужащие Войск и сил на Северо-востоке России представили порядка 20 единиц военной техники, в том числе боевые машины береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты, системы противовоздушной обороны.

Помимо выставки техники и вооружения в рамках форума проводились мероприятия военно-патриотической направленности, в столице края функционировал мобильный пункт по отбору на службы по контракту.

Заместитель командующего Войсками и силами на Северо-востоке по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Кореневич поблагодарил организаторов и участников первого в регионе подобного форума за проделанную работу и выразил уверенность, что уже в следующем году мероприятия МВТФ пройдут в гораздо большем объёме, без ограничений, связанных с профилактическими мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Выставочные площадки форума в Петропавловске-Камчатском посетили порядка 2 тысяч гостей.

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