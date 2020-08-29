29.08.2020 (11:49)

МРК «Зеленый дол» Балтийского флота провел успешную стрельбу «Калибром»

В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль (МРК) «Зелёный Дол» в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования «Калибр» по береговой цели на полигоне Чижа.

Ракетной стрельбе предшествовал сложный межфлотский переход по Балтийскому морю в Финский залив, затем по внутренним водным путям через, Неву, Ладожское озеро и Беломоро-Балтийский канал в Белое море. Находясь на Северном флоте МРК «Зеленый Дол» совершил заходы в Северодвинск и Североморск. Всего экипажем корабля было преодолено более 3300 морских миль.

Для выполнения задачи экипаж корабля осуществил выход в морские полигоны Северного флота, где произвел стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр» по береговой цели расположенной на полигоне Чижа. По результатам средств объективного контроля высокоточная крылатая ракета успешно поразила береговую мишень.

В ближайшее время малый ракетный корабль тем же маршрутом совершит переход к месту постоянного базирования в Балтийскую военно-морскую базу в г. Балтийск.

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