29.08.2020 (11:30)

Акция «Бессмертный полк», посвященная понтонно-мостовым бригадам Великой Отечественной войны, прошла в рамках конкурса «Открытая вода»

В Муроме (Владимирская обл.) в ходе международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр состоялась памятная акция «Бессмертный полк» в честь личного состава одиннадцати понтонно-мостовых бригад, участвовавших в Великой Отечественной войне.

На полигоне Вантовый в акватории реки Оки военнослужащие 28-й отдельной понтонно-мостовой бригады прошли на речных звеньях парома, держа в руках мемориальные таблички с почётными наименованиями бригад времён войны. Также военнослужащие бригады пронесли Знамя Победы и плакат «Помним! Гордимся! Наследуем!», символизируя свою преемственность от понтонно-мостовых соединений времён войны. Зрителями акции стали гости конкурса «Открытая вода-2020», команды от Западного военного округа и Народно-освободительной армии Китая.

В годы Великой Отечественной войны было сформировано одиннадцать понтонно-мостовых бригад, предназначавшихся для боевого обеспечения переправы войск через крупные водные преграды. 55 солдат и командиров бригад были удостоены звания Героя Советского Союза.

В шести этапах конкурса «Открытая вода-2020» российским и китайским военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.

Пресс-центр конкурса «Открытая вода» АрМИ-2020

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