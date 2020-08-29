29.08.2020 (11:38)

Несколько тысяч посетителей побывали на закрытии форума «Армия-2020» в Чите

Несколько тысяч гостей приняли участие в закрытии форума «Армия-2020» в парке Победы города Читы. На протяжении трех дней в рамках статического показа были представлены современные боевые машины пехоты, танки и бронетранспортеры, также посетители форума увидели образцы специальной техники ракетных войск и артиллерии.

Жители и гости города в заключительный день военно-технического форума «Армия-2020» наблюдали историческую реконструкцию боевых действий войны в Афганистане с боевой стрельбой.

В реконструкции были задействованы подлинные танки, самоходные артиллерийские установки, артиллерийские орудия, автомобили, а так же стрелковое оружие применявшееся во время специальных операций в Афганистане. Всего в реконструкции боя было задействовано более 100 военнослужащих Восточного военного округа и около 20 единиц техники.

Посетители форума могли ознакомиться и сфотографироваться на фоне новейших образцов современного вооружения, военной и специальной техники, экипировкой российских военнослужащих. Уникальными экспонатами выставки стали представлены современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ): радиостанция на базе бтр-80 «Артек», мобильный комплекс радиосвязи на базе автомобиля «Тигр», а также новейший оперативно-тактический комплекс РЭБ «Палантин».

Помимо этого на площадке форма был организован мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. На сценической площадке перед гостями выступили творческие коллективы Забайкальского края.



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