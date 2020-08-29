29.08.2020 (11:25)

В Бурятии завершился военно-технический форум «Армия-2020»

В Республике Бурятия завершился военно-технический форум «Армия-2020», который впервые в текущем году проходил сразу на нескольких площадках.

Мероприятия форума были организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся на вооружении в соединениях и воинских частях объединения ВВО, а также популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Форум «Армия-2020» в текущем году было самым масштабным по сравнению с предыдущими годами. Мероприятие проходило одновременно на четырех площадках, в Улан-Удэ (аэродром Восточный), впервые форум состоялся в поселке Сосновый Бор и в городе Кяхта на Центральной площади и в военном городке мотострелкового соединения.

В ходе форума «Армия-2020» жители и гости столицы Республики Бурятия увидели порядка 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении объединений Восточного военного округа.

На площадках для гостей выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», «Инфауна», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.

В поселке Сосновый Бор впервые представили 11 единиц раритетной техники времен Афганской и Великой Отечественной воин, в частности танк Т-34, БМП-1, БТР-60, советский тяжелый танк ИС-2, зенитная установка ЗСУ-2, система залпового огня «Катюша».

Помимо этого, горожанам был организован динамический показ техники ДОСААФ, продукции приборостроительного завода, образцы современного стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения, работал интерактивный лазерный стрелковый тир «Рубин-110».

В ходе проведения военно-технического форума зрителям представлена культурно-художественная программа с привлечением творческих коллективов соединений и частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Республики Бурятия.

Представители авиационного завода продемонстрировали возможности вертолета Ми-8 и совершили пролет над аэродромом с выполнением сложнейших элементов пилотажа.

Также для гостей было организовано катание всех желающих на БТР-80 и бронеавтомобиле «Тигр-М».

Кроме того, на отведенной площадке работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

На аэродроме «Восточный» на специализированном мобильном информационно-сценическом модуле состоялось торжественное закрытие форума.



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