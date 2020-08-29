29.08.2020 (11:15)

В Приморской общевойсковой армии ВВО завершился МВТФ «Армия -2020»

Сегодня в г. Уссурийске, г. Бикин, с. Сергеевка и с. Сибирцево завершил работу военно-технический форум «Армия – 2020».

Общевойсковая армия представила современное вооружение, военную и специальную технику на восьми демонстрационных площадках. Только на вертолетной площадке полигона Барановский было представлено порядка 40 образцов техники стоящей на вооружении объединения, а общее количество превысило 110 единиц. Среди них танки, боевые машины пехоты, самоходные и буксируемые артиллерийские системы, различные зенитные и ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня, бронеавтомобили, станции связи, противотанковые ракетные комплексы и многие другие.

В рамках динамической программы показа посетители форума увидели зрелищные эпизоды – показательные выступления разведывательных, артиллерийских, медицинских подразделений. Военные инженеры с помощью минно-розыскных собак специальной техники обнаруживали и обезвреживали минные поля. Также воины-связисты на скорость развернули и свернули станцию средней мощности, при этом отразили нападения условных террористов.

В период проведения форума осуществлены культурно-художественные программы с участием 32-х творческих коллективов со всего Приморского края, организованы круглые столы в Домах офицеров местных гарнизонов с беседами научных представителей в рамках МВТФ.

В общей сложности за три дня Международный военно-технический форум «Армия – 2020» в Приморской общевойсковой армии ВВО посетило свыше несколько десятков тысяч человек.

Во время форума особое внимание уделялось профилактическим мерам по недопущению распространения инфекционных заболеваний, вся техника и территория демонстрационных площадок обрабатывалась специальным противовирусным раствором.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице