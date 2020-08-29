29.08.2020 (01:30)

В «Домах дружбы» международного конкурса «Безопасная среда» страны-участницы познакомили посетителей с культурой своих народов

В «Домах дружбы» международного конкурса «Безопасная среда» страны-участницы познакомили посетителей с культурой своих народов

В учебном центре «Песочное» Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Ярославская обл.), где проходит конкурс «Безопасная среда» АрМИ-2020, распахнули свои двери «Дома дружбы».

В них были развернуты яркие экспресс выставки – ярмарки народных ремесел, где были представлены национальные символы, традиции, музыка, танцы, уникальные сувениры народных промыслов. Мастера, приехавшие на конкурс, делились своими умениями и творчеством со всеми желающими. Самыми восторженными посетителями стали юные зрители. Заинтересовались культурой своих соперников на трассе, а вне конкурсных испытаний теперь уже друзей, и сами участники состязаний «Безопасная среда».

Кроме того, все желающие могли ознакомиться с интерактивными площадками «Партизанская деревня», «Музыкальный привал», Уголок диверсанта, посетить историческую выставку ВИС РХБ защиты, а также выставки страйкбольного и современного оружия, современной военной техники и исторического оружия.

Также военные повара угощали гостей традиционной гречневой кашей из полевой кухни и горячим чаем.

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